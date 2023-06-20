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23:25, 20 июня 2023Мир

В Венгрии заявили об опустевшей кассе Евросоюза из-за помощи Украине

В Венгрии заявили, что ЕС хочет выделить Киеву еще 50 млрд евро, хотя касса уже опустела

Фото: Pixabay

Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что касса Европейского союза (ЕС) уже опустела, однако политический блок намеревается выделить Киеву еще 50 миллиардов евро. Его слова приводит РИА Новости.

«То есть из-за финансирования войны и Украины касса ЕС опустела, поэтому в бюджет надо дополнительно добавить несколько десятков миллиардов», — подчеркнул политик, отметив, что большая часть из этих средств будет передана на украинские нужды.

Деметер отметил, что для изменения бюджета Евросоюза необходимо единогласное одобрение всех государств-членов. Он указал, что Венгрия не получила ни копейки из полагающихся средств ЕС, поэтому дискуссия по вопросу допфинансирования будет странной и интересной.

Политик добавил, что хотел бы получить ответ на этот противоречивый вопрос, когда предложения о новых взносах в общий бюджет блока изложат на бумаге.

Ранее Еврокомиссия предложила зарезервировать для Украины миллиарды евро, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. В частности, глава ЕК представила пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

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    Марина Совина
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