В Венгрии заявили об опустевшей кассе Евросоюза из-за помощи Украине
Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что касса Европейского союза (ЕС) уже опустела, однако политический блок намеревается выделить Киеву еще 50 миллиардов евро. Его слова приводит РИА Новости.
«То есть из-за финансирования войны и Украины касса ЕС опустела, поэтому в бюджет надо дополнительно добавить несколько десятков миллиардов», — подчеркнул политик, отметив, что большая часть из этих средств будет передана на украинские нужды.
Деметер отметил, что для изменения бюджета Евросоюза необходимо единогласное одобрение всех государств-членов. Он указал, что Венгрия не получила ни копейки из полагающихся средств ЕС, поэтому дискуссия по вопросу допфинансирования будет странной и интересной.
Политик добавил, что хотел бы получить ответ на этот противоречивый вопрос, когда предложения о новых взносах в общий бюджет блока изложат на бумаге.
Ранее Еврокомиссия предложила зарезервировать для Украины миллиарды евро, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. В частности, глава ЕК представила пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.