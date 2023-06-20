ЕК предложила зарезервировать для Украины 50 млрд евро на 4 года в виде грантов и кредитов

Еврокомиссия (ЕК) предложила зарезервировать для Украины миллиарды евро, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

В частности, глава ЕК представила пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Резерв бюджета на такую сумму обеспечит перспективу и надежность украинским партнерам блока, сказала фон дер Ляйен.

При этом отмечается, что Киев получит средства на ближайшие четыре года в виде грантов и кредитов сверх уже выделенных с февраля 2022 года 30 миллиардов евро.

Ранее Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь. Уточняется, что ЕК произвела платеж в размере 1,5 миллиарда евро в рамках пакета на сумму до 18 миллиардов евро.