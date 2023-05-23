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13:19, 23 мая 2023Мир

Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь

Еврокомиссия выделила Украине транш макрофинансовой помощи в 1,5 миллиарда евро

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия выделила Украине транш макрофинансовой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК.

«Сегодня Еврокомиссия произвела четвертый платеж в размере 1,5 миллиарда евро в рамках пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 18 миллиардов евро», — говорится в заявлении пресс-службы ЕК.

Ранее страны Европейского союза выставили Брюсселю счет за военную помощь Киеву. Уточняется, что члены Евросоюза потребовали компенсацию в размере 10 миллиардов евро.

До этого глава Евродипломатии Жозеп Боррель пообещал решить проблему с блокировкой выделения средств Украине. В частности, этому препятствует венгерская сторона.

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Анастасия Заикина
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