Страны ЕС выставили Брюсселю счет за помощь Украине

Боррель: страны ЕС выставили Брюсселю счет в 10 миллиардов евро за помощь Украине

Страны Евросоюза представили Брюсселю счет на 10 миллиардов евро для компенсации поставок оружия Украине, заявил глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС. Цитату приводит РИА Новости.

По словам Борреля, это значительно больше, чем ожидалось. «То есть с 3,5 миллиарда евро [выделенными из Европейского фонда мира для компенсации поставок] мы уже смогли мобилизовать поставки оружия на 10 миллиардов евро», — подчеркнул он.

Фонд мира существует, поскольку договоры ЕС запрещают блоку финансировать военные операции из обычного бюджета. Исторически фонд использовался для небольших инициатив — например, для финансирования грузинской армии и учебной миссии ЕС в Мозамбике. Теперь с помощью выделяемых оттуда сумм Брюссель хочет компенсировать часть средств, которые страны блока выделяют на помощь Киеву.