Боррель пообещал решить проблему с блокировкой Венгрией выделения средств Киеву

Боррель: проблема с блокировкой Венгрией выдачи средств Киеву из фонда мира будет решена

Венгрия продолжает блокировать выделение Украине на оружие нового финансового транша из Европейского фонда мира, но Евросоюз (ЕС) решит эту проблему. С таким обещанием выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать [выделение нового транша помощи], но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине», — заявил глава евродипломатии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика не снимет вето на выделение денег Киеву из Европейского фонда мира, пока венгерский банк ОТР не исключат из украинского списка «спонсоров войны». «До тех пор пока [венгерский банк] OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, мы не дадим этому "зеленый свет"», — сказал министр.