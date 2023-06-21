В ЕС предложили покрыть дефицит бюджета Украины с помощью российских активов

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз может покрыть почти половину дефицита бюджета Украины

Европейский союз может покрыть часть потребностей налоговой системы Украины до 2027 года. Об этом на международной конференции, посвященной восстановлению Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует Интерфакс.

По словам фон дер Ляйен, дефицит в украинской налоговой системе составит порядка 60 миллиардов евро, а потребности в быстром восстановлении — еще 50 миллиардов. Из этой суммы она предложила покрыть почти половину (45 процентов). Финансирование будет вестись в виде европейских грантов, кредитов и за счет замороженных ранее российских активов, объяснила она.

За день до начала саммита Еврокомиссия уже пообещала предоставить Украине 33 миллиарда евро в виде кредитов и 17 миллиардов евро в виде грантов. Однако, как отметили обозреватели Politico, в Еврокомиссии опасаются двух проблем — продолжающихся в стране боевых действий, из-за которых растет сумма издержек, а также высокого уровня коррупции в стране, который вынуждает Брюссель внимательнее следить за тем, как Киев распределяет и использует деньги.

В Венгрии раскритиковали предложение выделить Киеву еще 50 миллиардов евро — как заявил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер, касса Европейского союза (ЕС) уже опустела, однако политический блок объявляет о новых тратах. Он указал, что Венгрия не получила ни копейки из полагающихся средств ЕС, поэтому дискуссия по вопросу допфинансирования будет «странной и интересной».

Ранее фон дер Ляйен пообещала, что до ухода ЕК на летние каникулы орган опубликует проект по использованию замороженных активов России в интересах восстановления Украины. Однако впоследствии власти Евросоюза пришли к выводу, что не могут конфисковать эти средства на законных основаниях. Вместо того, в блоке предложили обязать компании, получающие крупную прибыль от активов в России, переводить значительную сумму Евросоюзу, который будет направлять средства от так называемого непредвиденного взноса на поддержку Украины.