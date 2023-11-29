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14:45, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

В грядущем саммите Евросоюза увидели подарок для России

DR: итоги декабрьского саммита ЕС по Украине могут стать подарком для России

Фото: Yves Herman / Reuters

Итоги декабрьского саммита Евросоюза (ЕС) по Украине могут стать подарком для России и президента страны Владимира Путина. Такую перспективу в результатах грядущего саммита увидел журналист Оле Рюборг в материале для датского издания DR.

«Саммит [ЕС по Украине] может стать большим европейским рождественским подарком для президента Путина (...). В Европе есть группа политических лидеров, которые сомневаются, что Украина сможет одержать победу в конфликте, и для которых собственная политическая повестка дня важнее, чем поддержка Киева», — поделился мнением Рюборг.

Западный журналист рассказал, что европейские лидеры могут отложить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до марта и обсудить на самом декабрьском саммите только вопрос финансовой поддержки Киева на 2024 год. По словам Рюборга, такой исход будет означать для Киева поражение, а для Москвы — победу.

Ранее американское агентство Bloomberg заявило о мрачных настроениях украинцев из-за конфликта с Россией и неудачного контрнаступления. Отмечалось, что рейтинг одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского гражданами страны падает.

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      Олег Давыдов
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