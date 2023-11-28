На Западе рассказали о мрачных настроениях украинцев

Bloomberg: на Украине растут мрачные настроения из-за конфликта с Россией

На Украине растут мрачные настроения из-за конфликта с Россией и неудачного контрнаступления. Об этом рассказало американское агентство Bloomberg.

По словам авторов материала, над страной сгущается мрачное настроение из-за неудач контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и зимы. Уточняется, что на юге страны мощная снежная буря ранее оставила без электричества тысячи людей, в то время как на востоке, где идут ожесточенные бои, температура значительно упала.

«Опросы общественного мнения на Украине показывают, что рейтинг одобрения президента Владимира Зеленского падает. Более долгие ночи совпадают с растущим разочарованием по поводу застопорившегося наступления, а также с выплескивающимся наружу напряжением между правительственными и военными лидерами», — также утверждается в статье западного издания.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, некогда уверенные предсказания победы Киева сменяются мрачным осознанием того, что конфликт, скорее всего, будет продолжаться.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что НАТО тайно уверяет Киев в том, что лучшего момента заключить мир не будет. Он отметил, что союзники Украины уже фактически признали победу России.