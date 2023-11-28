Риттер: НАТО тайно говорит Украине, что лучшего момента заключить мир не будет

НАТО в публичном поле продолжает помогать Украине, однако тайно говорит Киеву, что лучшего момента заключить мир не будет. Об этом в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Украине говорят: настало время завершить конфликт, время бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось», — сказал он. Эксперт добавил, что союзники Киева уже фактически признали победу России, а иссякающий поток военной помощи не способен повлиять на окончательный исход.

Ранее британское издание Daily Express указало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремительно теряют хорошо подготовленных солдат в зоне проведения специальной военной операции. В материале отмечается, что российско-украинский конфликт длится уже почти два года, а шансы Киева на победу уменьшаются.