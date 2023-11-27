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21:29, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

В Британии обратили внимание на стремительную потерю ВСУ солдат

Daily Express: ВСУ стремительно теряют хорошо подготовленных солдат в зоне СВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремительно теряют хорошо подготовленных солдат в зоне проведения специальной военной операции, пишет британское издание Daily Express (DE).

В материале отмечается, что российско-украинский конфликт длится уже почти два года, а шансы Киева на победу уменьшаются. Авторы статьи также указывают на преимущество России в производстве и приобретении оружия, несмотря на попытки главы Украины Владимира Зеленского получить дополнительную военную помощь у Запада. Кроме того, добавляют они, украинская сторона столкнулась с трудностями при наборе на службу солдат и их подготовке.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил о потере ВСУ огромного количества бронетехники. По его словам, украинские войска лишились 300 танков и 55 транспортных средств.

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      Марина Совина
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