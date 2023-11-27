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19:16, 27 ноября 2023Мир

В США указали на огромные потери ВСУ в технике

Экс-разведчик Риттер: армия России лишила ВСУ огромного количества бронетехники

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Успешные действия армии России лишили соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) огромного количества бронетехники, в том числе переданной западными союзниками. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«300 танков уже нет. 55 транспортных средств утрачено. Вы знаете, это не обязательно именно та техника, которая была им передана, но потери примерно соответствуют переданному количеству. Их выбили из украинского арсенала — и заменить их нечем. У них ничего не осталось. Европе больше нечего им дать», — рассказал экс-разведчик.

Ранее украинский телеканал «1+1» в бегущей строке рассекретил информацию о серьезных потерях в рядах ВСУ, а затем извинился за «опечатку». В сообщении со ссылкой на Минобороны Украины говорилось, что за время военного конфликта не выжили и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ.

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      Виктория Кондратьева
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