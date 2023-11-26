Украинский телеканал рассекретил информацию о потерях в рядах ВСУ

Украинский телеканал сообщил о миллионе погибших и пропавших бойцов ВСУ

Украинский телеканал «1+1» в бегущей строке рассекретил информацию о серьезных потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем извинился за «опечатку». Кадры из эфира приводит Telegram-канал «Военный обозреватель».

В сообщении со ссылкой на Минобороны Украины говорилось, что за время военного конфликта не выжили и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ.

Бегущая строка с такими сведениями была пущена в эфир во время национального телемарафона. Уточняется, что руководство канала после звонка из офиса президента Украины Владимира Зеленского «извинилось за опечатку».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих, но не достигли значимых успехов на поле боя. Также за период с 4 июня ВСУ потеряли около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.