WP: Орбан воодушевился из-за тупика вокруг финансирования Украины в США

Высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед саммитом стран Европейского союза (ЕС) связаны с дискуссиями о финансировании Украины в США. Об этом пишет The Washington Post.

В издании полагают, что Орбан воодушевился на фоне дискуссий в Конгрессе США вокруг выделения пакета финансовой помощи Украине. Также было упомянуто выделение Венгрии ранее замороженных средств из бюджета ЕС.

«Орбан, похоже, воодушевлен политическим тупиком по поводу дальнейшего финансирования Украины в Вашингтоне и разочарованием в контрнаступлении Украины», — сказала журналистам Алисса де Карбоннель, заместитель директора программы Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии.

13 декабря советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что страна согласна снять вето на помощь Украине при условии разморозки причитающихся ей средств из фондов объединения. В ответ Еврокомиссия согласилась перечислить Венгрии 10 миллиардов евро из фонда для развития депрессивных территорий ЕС.