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19:43, 13 декабря 2023Мир

Еврокомиссия перечислит Венгрии 10 миллиардов евро

ЕК согласилась перечислить Венгрии 10 млрд евро из бюджета Евросоюза

Фото: Paul Williams / Funkystock / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) согласилась перечислить Венгрии 10 миллиардов евро из бюджета Евросоюза (ЕС), пишет Reuters.

Средства будут выделены из фонда для развития депрессивных территорий ЕС, которые были заблокированы из-за требований Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией.

Ранее советник премьер-министра по политическим вопросам Венгрии Балаж Орбан заявил, что страна согласна снять вето на помощь ЕС Украине при условии разморозки причитающихся ей средств из фондов объединения.

В декабре 2022 года страны Евросоюза согласовали заморозку положенных Венгрии средств из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 6,3 миллиарда евро. Изначально эта сумма составляла 7,5 миллиарда евро, однако была снижена в обмен на отказ от права вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.

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