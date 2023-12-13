Еврокомиссия перечислит Венгрии 10 миллиардов евро

ЕК согласилась перечислить Венгрии 10 млрд евро из бюджета Евросоюза

Еврокомиссия (ЕК) согласилась перечислить Венгрии 10 миллиардов евро из бюджета Евросоюза (ЕС), пишет Reuters.

Средства будут выделены из фонда для развития депрессивных территорий ЕС, которые были заблокированы из-за требований Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией.

Ранее советник премьер-министра по политическим вопросам Венгрии Балаж Орбан заявил, что страна согласна снять вето на помощь ЕС Украине при условии разморозки причитающихся ей средств из фондов объединения.

В декабре 2022 года страны Евросоюза согласовали заморозку положенных Венгрии средств из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 6,3 миллиарда евро. Изначально эта сумма составляла 7,5 миллиарда евро, однако была снижена в обмен на отказ от права вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.