ЕС заморозит средства для Венгрии из-за ее позиции по Украине

Politico: страны Евросоюза согласовали заморозку средств для Венгрии в размере €6,3 млрд

Страны ЕС согласовали заморозку положенных Венгрии средств из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 6,3 миллиарда евро. Об этом сообщает Politico.

Объем средств, которые будут заморожены, оказался ниже, чем предполагалось ранее. Прежде в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. Решение о снижении суммы было принято в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.

Кроме того, страны ЕС одобрили план по выделению Венгрии 5,8 миллиарда евро на восстановление после пандемии коронавируса — при условии, что Будапешт завершит 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции.

Ожидается, что решение будет официально закреплено в ходе письменной процедуры, которая завершится в среду.

Ранее сообщалось, что Венгрия не поддержала новый пакет антироссийских санкций на встрече постпредов ЕС. Подобное решение было связано с отказом Брюсселя предоставить Будапешту 5,8 миллиарда евро на восстановление после пандемии.