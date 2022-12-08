Венгрия выступила против новых антироссийских санкций ЕС

FT: Венгрия выступила против антироссийских санкций ЕС и удвоения фонда оружия для Украины

Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций на встрече постпредов Европейского союза (ЕС), передает Financial Times (FT).

Брюссель отказал Будапешту в предоставлении 5,8 миллиарда евро на восстановление после пандемии, в ответ на это Венгрия раскритиковала санкции против России и удвоение фонда оружия для Украины и других стран. Некоторые дипломаты выразили опасение, что Венгрия «возьмет в заложники» все предстоящие решения ЕС, которые требуют единогласия.

«Мы должны ожидать радикальных шагов, мы должны быть готовы», — сказал газете высокопоставленный дипломат Евросоюза.

Кроме того, Будапешт может наложить вето на расширение Шенгенской зоны без пограничного контроля на Хорватию и, возможно, Румынию и Болгарию. Отмечается, что Венгрия высказывалась в пользу Болгарии, при этом Хорватия не получала никакой информации о потенциальном вето.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Киеву очередную финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро. В частности, ЕК собиралась предоставить средства «в виде кредитов на очень льготных условиях, которые будут выплачиваться регулярными платежами с начала 2023 года».