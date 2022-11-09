Еврокомиссия захотела отправить еще 18 миллиардов евро Украине

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила об отправке Киеву 18 миллиардов евро в 2023 году

Еврокомиссия предлагает отправить Украине очередную макрофинансовую помощь в размере 18 миллиардов евро в 2023 году, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем пакет поддержки в размере 18 млрд евро на 2023 год. Это финансирование регулярными траншами, чтобы помочь восстановлению в краткосрочной перспективе и укрепить институты», — написала она в социальных сетях.