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09:27, 9 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский предложил продлить военное положение на Украине на 90 дней

Президент Украины Зеленский предложил продлить военное положение в стране на 90 дней

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reueters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в республике на 90 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховную Раду.

Уточняется, что украинский глава «пролонгирует действие военного положения с 05:30 (04:30 мск) 21 ноября 2022 года на 90 суток» и с этого же дня на аналогичный период увеличивает проведение всеобщей мобилизации.

Ранее были внесены законопроекты по данным вопросам в базу парламента страны, но в них не указывалось, на какой срок продлят военное положение. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, законодательные предложения главы Украины будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании. Он заявил, что мобилизация и военное положение в республике могут продлить до 20 февраля 2023 года.

15 августа Верховная Рада увеличила действие военного положения на Украине до 21 ноября 2022 года. Также парламент утвердил указ «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации».

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Кристина Есикова
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