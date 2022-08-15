На Украине продлили военное положение

Украинский депутат Железняк заявил, что Верховная Рада продлила военное положение в стране

Верховная Рада Украины решила продлить военное положение в стране. Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Парламентарий написал, что военное положение продлено на 90 суток, до 21 ноября 2022 года. Помимо этого, Рада также утвердила указ «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации».

По его словам, в обоих случаях за проголосовали 328 депутатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и мобилизации в стране. Эти меры были введены 24 февраля и в мае в очередной раз продлены Верховной Радой на 90 суток, то есть до 23 августа.