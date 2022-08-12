Зеленский предложил продлить военное положение на Украине

Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроекты о продлении военного положения в стране

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и мобилизации в стране. Представленные главой государства на рассмотрение Верховной рады соответствующие законопроекты фигурируют в списке, опубликованном на сайте парламента.

Речь идет о законопроектах «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации» и «О продлении срока действия военного положения на Украине», тексты документов пока не опубликованы.

Военное положение было введено на Украине 24 февраля. В конце мая Верховная рада в очередной раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 суток, то есть до 23 августа.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза значительной финансовой помощи без бюрократических блокировок. Глава государства напомнил, что дефицит бюджета Украины ежемесячно составляет около пяти миллионов долларов.