Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский предложил продлить военное положение на Украине

Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроекты о продлении военного положения в стране

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и мобилизации в стране. Представленные главой государства на рассмотрение Верховной рады соответствующие законопроекты фигурируют в списке, опубликованном на сайте парламента.

Речь идет о законопроектах «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации» и «О продлении срока действия военного положения на Украине», тексты документов пока не опубликованы.

Военное положение было введено на Украине 24 февраля. В конце мая Верховная рада в очередной раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 суток, то есть до 23 августа.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза значительной финансовой помощи без бюрократических блокировок. Глава государства напомнил, что дефицит бюджета Украины ежемесячно составляет около пяти миллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
МЧС сообщило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Омске
Названа страна с рекордными выбросами в атмосферу из-за лесных пожаров
Путин учредил День российской анимации
Россиянка родила на Эльбрусе
Женщину заподозрили в намеренном отравлении мужа моющим средством
«Главную кубышку» России собрались пополнять рупиями и лирами
Зеленский предложил продлить военное положение на Украине
В части российского региона объявили карантин из-за африканской чумы свиней
Китай увеличит расчеты в нацвалюте в торговле с Россией
Эстония и Финляндия создадут совместную систему ракетной береговой обороны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.