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00:44, 13 декабря 2023Мир

В Венгрии поставили условие ЕС для снятия вето на помощь Украине

Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Киеву, если ЕС разморозит ее средства
Балаж Орбан

Балаж Орбан. Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Венгрия согласна снять вето на помощь Евросоюза (ЕС) Украине при условии разморозки причитающихся ей средств из фондов объединения. Об этом заявил советник премьер-министра страны по политическим вопросам Балаж Орбан, передает Bloomberg.

При этом, подчеркнул он, вступление Киева в ЕС остается «красной линией» для Будапешта.

В декабре 2022 года страны-члены Евросоюза согласовали заморозку положенных Венгрии средств из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 6,3 миллиарда евро. Изначально эта сумма составляла 7,5 миллиарда евро, однако была снижена в обмен на отказ от права вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.

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      Марина Совина
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