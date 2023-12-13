В Венгрии поставили условие ЕС для снятия вето на помощь Украине

Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Киеву, если ЕС разморозит ее средства

Венгрия согласна снять вето на помощь Евросоюза (ЕС) Украине при условии разморозки причитающихся ей средств из фондов объединения. Об этом заявил советник премьер-министра страны по политическим вопросам Балаж Орбан, передает Bloomberg.

При этом, подчеркнул он, вступление Киева в ЕС остается «красной линией» для Будапешта.

В декабре 2022 года страны-члены Евросоюза согласовали заморозку положенных Венгрии средств из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 6,3 миллиарда евро. Изначально эта сумма составляла 7,5 миллиарда евро, однако была снижена в обмен на отказ от права вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.