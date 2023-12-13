Австрия проведет юридическую проверку нового пакета санкций против России

APA: Австрия хочет провести юридическую проверку нового пакета санкций против РФ

Австрия хочет провести юридическую проверку нового пакета санкций против России перед его принятием. Об этом сообщает APA со ссылкой на официальных представителей Европейского союза (ЕС).

По данным агентства, ЕС завершает работу над 12-м пакетом антироссийских санкций, однако во вторник, 12 декабря, послы стран Евросоюза не смогли согласовать общую позицию из-за Австрии.

Отмечается, что Вена не блокирует пакет санкций. Страна зарегистрировала «оговорку о тщательном рассмотрении». По данным агентства, перед одобрением министерство иностранных дел Австрии и федеральная канцелярия проведут юридическую проверку.

Ранее стало известно, что в рамках нового, 12-го пакета санкций Евросоюз не планирует вводить запрет на продажу танкеров перевозчикам российской нефти. Против меры выступили страны с мощными морскими транспортными компаниями, которые опасаются, что это решение подорвет их конкурентоспособность.