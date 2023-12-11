Стали известны детали новых санкций ЕС в отношении российской нефти

Reuters: ЕС договорился смягчить запрет на продажу танкеров России

В рамках нового, 12-го пакета санкций, Евросоюз не планирует вводить запрет на продажу танкеров перевозчикам российской нефти. Против меры выступили страны с мощными морскими транспортными компаниями, которые опасаются, что это решение подорвет их конкурентоспособность, передает Reuters.

Изначально члены ЕС обсуждали запрет на продажу подержанных судов для их использования в России, а также российским компаниям и организациям, которые могут использовать танкеры для обхода нефтяных санкций. В результате, как отмечают источники агентства, после введения нового пакета санкций судоходным компаниям нужно будет только отчитываться перед блоком о таких продажах, указано в последней версии документа.

В конце ноября Bloomberg писал, что новые санкции предполагают, что от поставщиков нефти будут требовать указывать в документах все затраты на экспорт топлива, такие как страхование и фрахт, — блок опасается, что компании искусственно завышают расходы, чтобы «замаскировать» реальную стоимость российской нефти. С конца прошлого года в отношении топлива действует потолок цен в размере 60 долларов за баррель, при этом российское топливо продается значительно дороже установленного лимита.

Еврокомиссия также собирается включить в новый пакет санкций ограничения в отношении российских алмазов. Целью таких мер стало урезание доходов страны от поставок камней в Европу и партнерские страны.