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16:37, 15 ноября 2023Экономика

Еврокомиссия одобрила предложения по новому пакету санкций против России

РБК: ЕК приняла предложения по 12-му пакету санкций против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) приняла предложения комиссии и Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по 12-му пакету санкций против России и направила их на рассмотрение странам-членам блока. Комиссия надеется, что одобрение ограничений произойдет как можно скорее, узнал РБК от представителя ЕК.

Новые санкции нацелены в том числе на то, чтобы урезать доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны. Собеседник издания отметил, что при создании пакета санкций комиссия будет тесно сотрудничать с партнерами по «Большой семерке» (G7).

По информации Bloomberg, новые ограничения коснутся поставок алмазов из России, российского сжиженного пропана (используется для отопления и как топливо для транспорта), медной проволоки, алюминиевой проволоки и фольги, а также российской нефти. Также ЕС планирует ограничить поставки в Россию станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для БПЛА, которые страна может использовать в боевых действиях на Украине. Новые санкции ударят по торговле России примерно на 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов).

В российском Минфине заявили, что инициатива западных стран ввести прямой запрет на поставки российских необработанных алмазов в развивающиеся страны нацелена на создание картельного механизма. По словам заместителя ведомства Алексея Моисеева, санкции приведут к падению мировых цен на алмазы и увеличению объема производства «доступной по цене синтетики», которая станет заменой натуральным камням.

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      Мария Грушко
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