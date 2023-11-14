Россия обвинила Запад в создании картельного механизма на рынке алмазов

В Минфине РФ указали на попытки Запада создать картель на рынке алмазов

Инициатива западных стран ввести прямой запрет на поставки российских необработанных алмазов в развивающиеся страны нацелена на создание картельного механизма, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. Его цитирует РИА Новости.

«Сейчас мы видим поставленную цель на создание устойчивого санкционного механизма, условного картельного КП-2 (речь о Кимберлийском процессе: схеме, созданной для предотвращения поступления на рынок так называемых кровавых алмазов — прим. "Ленты.ру"), по закрытию рынков потребления ювелирно-бриллиантовых изделий для политически неугодных стран и компаний», — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что санкции приведут к тому, что заместить российские алмазы будет невозможно. За искусственным ограничением предложения последует краткосрочный ажиотажный спрос вместе с резким снижением предложения, уверен замминистра. Впоследствии это приведет к падению мировых цен и увеличению объема производства «доступной по цене синтетики», которая станет заменой натуральным камням.

В ближайшее время Еврокомиссия представит на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, который может коснуться российских алмазов. В новый пакет также войдут меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также механизмы против обхода санкций.