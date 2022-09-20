Канцлер Австрии назвал нецелесообразным введение новых санкций против России

Канцлер Австрии Нехаммер заявил о нецелесообразности введения новых санкций против России

Сейчас не стоит вводить новые санкции против России, поскольку ранее принятые меры пока не проявили себя в полную силу. С таким мнением выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, цитату приводит ТАСС.

Нехаммер назвал принятие нового пакета антироссийских мер нецелесообразным, поскольку их уже введено довольно много. «Сейчас мы должны увидеть эффект от этих санкций, и пока они не будут столь действенными, как мы того ожидали, я полагаю, что было бы ошибкой думать о новых санкциях», — предположил политик.

Канцлер добавил, что в австрийском обществе есть признаки усталости от санкций. Это связано с тем, что население не видит желаемого эффекта — бои на территории Украины не прекращены. Нехаммер призвал сограждан набраться терпения и указал, что санкции «имеют серьезные последствия для российской экономики».

Российская экономика могла бы вырасти на 5-6 процентов в 2022 году, если бы не влияние санкций, заявил бывший заместитель министра финансов и главы ЦБ, банкир и член совета директоров Unipro Олег Вьюгин. Вместо роста российская экономика столкнется с падением на 4 процента.