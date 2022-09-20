Раскрыты последствия санкций для экономики России

Экономист Вьюгин: санкции против России эффективны лишь на 30-40 процентов

Российская экономика могла бы вырасти на 5-6 процентов в 2022 году, если бы не влияние санкций, раскрыл в интервью Reuters бывший заместитель министра финансов и главы ЦБ, банкир и член совета директоров Unipro Олег Вьюгин.

По его словам, санкции работают, так как вместо роста российская экономика столкнется с падением на 4 процента. Но эффективность санкций составляет лишь 30-40 процентов, так как Россия успешно применяет механизмы для их обхода.

«Цифры могут быть разными, но главное следствие санкций в том, что процесс экономического роста в России прерван на несколько лет», — сказал Вьюгин.

Наибольшую поддержку экономике страны оказывают высокие доходы от экспорта. Но если торговые показатели России пойдут на спад, неизбежным станет второй цикл падения ВВП, отмечает банкир. По его мнению, многие санкции против России действуют постепенно и со временем наиболее остро отразятся на технологическом секторе, который остро зависит от импорта.

«Мир будет двигаться вперед, а Россия будет использовать устаревающие технологии и тратить огромные ресурсы на воссоздание того, что уже есть в мире, но что у страны нет возможности импортировать», — подытожил Вьюгин.

В июне Всемирный банк резко ухудшил прогноз по динамике ВВП страны, предсказав падение по итогам года на 8,9 процента вместо роста на 2,4 процента, как аналитики полагали до начала специальной военной операции на Украине. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ВВП страны в 2022 году сократится «чуть более чем на 2 процента», что дает повод для «умеренного оптимизма».