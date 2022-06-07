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Всемирный банк оценил перспективы российской экономики

Всемирный банк ухудшил прогноз по динамике роста ВВП России

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Оценивая перспективы российской экономики, Всемирный банк (ВБ) резко ухудшил прогноз по динамике роста ВВП страны на 2022 год, который вместо ожидаемого роста на 2,4 процента снизится, по мнению аналитиков банка, на 8,9 процента. Об этом говорится в докладе организации.

Прогноз на 2023 год также ухудшен: вместо прогнозируемого роста на 1,8 процента ожидается падение на 2 процента. Рост должен начаться в 2024-м: тогда российский ВВП увеличится на 2 процента, констатировали в банке. Аналитики указывают, что снижение ВВП на 8,9 процента в 2022 году связано с сокращением экспорта и падением внутреннего спроса, кроме того на этом будет сказываться эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС и ожидаемое сокращение добычи в России.

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В мае помощник президента страны Максим Орешкин говорил, что падение ВВП России по итогам 2022 года не превысит 5 процентов, а инфляция не окажется больше 15 процентов. В начале июня премьер-министр страны Михаил Мишустин объявил, что российская экономика переживает непростой период адаптации в условиях санкций.

По консервативному прогнозу Минэкономразвития, падение ВВП в 2022 году составит 8,8 процента (в базовом сценарии— 7,7 процента), а в 2023-м — 2,9 процента (в базовом — 0,7 процента). При этом в министерстве признают, что отыграть снижение ВВП к 2025 году не получится — на тот период показатель будет на 7 процентов ниже, чем в 2021-м. Причины — структурное снижение доходов и потребительского спроса, падение экспорта и инвестиций. Инфляцию в текущем году в министерстве ожидают на уровне 16,5 процента, что чуть лучше, чем 17,5 процента в базовом прогнозе.

Международное рейтинговое агентство S&P ожидает, что российская экономика сократится на 11,1 процента в 2022 году и на 1,9 процента — в 2023-м.

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Платон Щукин
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