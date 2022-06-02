Мишустин рассказал о непростом периоде для российской экономики

Премьер Михаил Мишустин заявил о непростом периоде для экономики в условиях санкций

Российская экономика переживает непростой период адаптации в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его выступление на заседании правительства цитирует РИА Новости.

Соответствующее замечание глава кабмина сделал, рассуждая о дополнительных средствах, которые бизнес сможет использовать благодаря «трансформации системы контроля», снизившей административные издержки. «Эти ресурсы теперь предприниматели могут направить на собственное развитие, что особенно актуально сейчас, когда наша экономика проходит непростой период адаптации к новым вызовам», — рассказал премьер.

В начале мая глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин подсчитал, что санкции со стороны США описаны на 200 страницах, а со стороны Евросоюза — на 280. Он отметил, в основном ограничения направлены на внешнюю торговлю и создание барьеров.

В сложившихся условиях ВВП России упадет, считают аналитики. По наиболее оптимистичному прогнозу, озвученному помощником президента Максимом Орешкиным в середине мая, снижение составит до пяти процентов.