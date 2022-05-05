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Западные санкции против России измерили в страницах

Глава ФТС Булавин отметил, что санкции против России описаны почти на 500 страницах

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин заявил, что санкции со стороны США описаны на 200 страницах, а со стороны Евросоюза — на 280. Его слова передает РИА Новости.

«Все санкции большей частью своей направлены на внешнюю торговлю, на создание барьеров по перемещению товаров и барьеров по оплате этих товаров», — отметил он в разговоре с премьер-министром страны Михаилом Мишутиным, измеряя западные санкции в почти 500 страницах.

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В начале апреля Мишустин говорил, что в отношении России принято почти шесть тысяч санкций (индивидуальных и секторальных). Их число превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны.

Россия сумеет выдержать влияние планируемых санкций ЕС на энергоресурсы, и они не смогут оказать ожидаемого эффекта, страна сможет справиться с последствиями ограничений, пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков. Они считают, что новые ограничения не будут иметь смысла на фоне роста цен на энергоресурсы.

О том, что запрет на весь импорт российской нефти планируется включить в шестой пакет антироссийских санкций, 4 мая объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Платон Щукин
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