Западные санкции против России измерили в страницах

Глава ФТС Булавин отметил, что санкции против России описаны почти на 500 страницах

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин заявил, что санкции со стороны США описаны на 200 страницах, а со стороны Евросоюза — на 280. Его слова передает РИА Новости.

«Все санкции большей частью своей направлены на внешнюю торговлю, на создание барьеров по перемещению товаров и барьеров по оплате этих товаров», — отметил он в разговоре с премьер-министром страны Михаилом Мишутиным, измеряя западные санкции в почти 500 страницах.

В начале апреля Мишустин говорил, что в отношении России принято почти шесть тысяч санкций (индивидуальных и секторальных). Их число превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны.

Россия сумеет выдержать влияние планируемых санкций ЕС на энергоресурсы, и они не смогут оказать ожидаемого эффекта, страна сможет справиться с последствиями ограничений, пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков. Они считают, что новые ограничения не будут иметь смысла на фоне роста цен на энергоресурсы.

О том, что запрет на весь импорт российской нефти планируется включить в шестой пакет антироссийских санкций, 4 мая объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.