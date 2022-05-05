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Россию посчитали способной выдержать санкции на энергоресурсы

Financial Times: Россия выдержит влияние санкции ЕС на энергоресурсы

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Россия сумеет выдержать влияние планируемых санкций ЕС на энергоресурсы и они не смогут оказать ожидаемого эффекта, страна сможет справиться с последствиями ограничений. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Эксперты полагают, что новые ограничения не будут иметь смысла на фоне роста цен на энергоресурсы. По их мнению, это может «нейтрализовать цену потери европейского рынка». Теоретически Россия могла бы увеличить поставки в азиатские страны, но подобная тактика, указывает газета, сопряжена с логистическими трудностями.

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О том, что запрет на весь импорт российской нефти планируется включить в шестой пакет антироссийских санкций, 4 мая объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС намерен отказаться от нефти из России в течение полугода. При этом отдельным странам могут предоставить отсрочку. Предполагается, что запрет на транспортировку российской нефти европейскими судоходными компаниями вступит в силу через месяц после принятия. Под ограничение попадет также страхование таких перевозок.

При этом, три европейские страны — Греция, Кипр и Мальта — усомнились в нужности и эффективности планируемого Брюсселем запрета на доставку нефти из России. По мнению представителей Греции, Кипра и Мальты, такой запрет поможет конкурентам европейских транспортных компаний, которые начнут доставлять российскую нефть. При этом в экономиках этих стран судоходная отрасль играет существенную роль. К тому же власти Мальты разрешают иностранным танкерам ходить под своим флагом.

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Платон Щукин
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