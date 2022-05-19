Помощник Путина озвучил самый оптимистичный прогноз падения ВВП

Помощник Путина Орешкин заявил о падении ВВП не более чем на 5 процентов по итогам года

Падение ВВП России по итогам 2022 года не превысит 5 процентов, а инфляция не окажется больше 15 процентов. Об этом в ходе марафона «Новые горизонты» заявил помощник президента страны Максим Орешкин, передает ТАСС.

Озвученный чиновником прогноз оказался гораздо оптимистичнее, чем ожидания российских органов власти, международных институтов и экспертов. Одновременно Орешкин указал, что нынешний курс рубля к доллару, который многие называют ненастоящим, на самом деле рыночный, а вот в прошлом году он был искусственным.

Такие оценки помощник Путина назвал попыткой отрицать реальность. По его мнению, до конца года цены на многие группы товаров снизятся, причем уже в ближайшие недели страна выйдет на устойчивый дефляционный тренд.

Накануне Минэкономразвития опубликовало консервативный прогноз, в котором величина падения ВВП в 2022 году составляет 8,8 процента (в базовом — 7,7 процента), а в 2023-м — 2,9 процента (в базовом — 0,7 процента).

По оценкам ведомства, отыграть снижение ВВП к 2025 году не получится — на тот период показатель будет на 7 процентов ниже, чем в 2021-м. Причиной были названы структурное снижение доходов и потребительского спроса, падение экспорта и инвестиций. Инфляцию в текущем году в министерстве ожидают на уровне 16,5 процента, что чуть лучше, чем 17,5 процента в базовом.

Прогнозы МЭР также заметно более обнадеживающие, чем другие оценки. Так, в конце апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на заседании президиума Совета законодателей, что падение может превысить 12 процентов. При этом неделю назад Bloomberg сообщил, что такого же результата ожидает Министерство финансов. Однако в Минфине опровергли эту информацию, указав, что не занимаются макроэкономическими прогнозами.

Международное рейтинговое агентство S&P ожидает, что российская экономика сократится на 11,1 процента в 2022 году и на 1,9 процента — в 2023-м. Во Всемирном банке рассчитывают на такие же цифры, однако признают, что прогнозы о состоянии российской экономики носят беспрецедентно неопределенный характер из-за постоянно меняющейся ситуации.