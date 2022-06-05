России предрекли снижение нефтедобычи из-за ухода западного капитала

WSJ: после ухода из России западного капитала и технологий, в стране снизится добыча нефти

После ухода из России западных технологий и капитала, в стране может снизиться добыча нефти. Об этом заявил главный исполнительный директор энергетической корпорации Chevron Майкл Вирт, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Глава одной из крупнейших ресурсодобывающих компаний в мире отметил, что подобные случаи уже происходили в истории. «Если вы посмотрите на Иран и Венесуэлу, два других примера крупных производителей, которые подпали под санкции и были в значительной степени отрезаны от тех же самых инвестиций и технологий, то их производственные мощности со временем падают», — заявил он.

2 июня вице-премьер Александр Новак рассказал, что в первые дни июня Россия продолжает наращивать нефтедобычу и будет это делать до конца месяца. По его словам, в мае Россия нарастила добычу нефти после апрельского снижения. Он пообещал, что в июне будет дальнейший рост и выход на равновесную точку, отвечающую текущим условиям.