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России предрекли снижение нефтедобычи из-за ухода западного капитала

WSJ: после ухода из России западного капитала и технологий, в стране снизится добыча нефти

Фото: Nick Oxford / Reuters

После ухода из России западных технологий и капитала, в стране может снизиться добыча нефти. Об этом заявил главный исполнительный директор энергетической корпорации Chevron Майкл Вирт, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Глава одной из крупнейших ресурсодобывающих компаний в мире отметил, что подобные случаи уже происходили в истории. «Если вы посмотрите на Иран и Венесуэлу, два других примера крупных производителей, которые подпали под санкции и были в значительной степени отрезаны от тех же самых инвестиций и технологий, то их производственные мощности со временем падают», — заявил он.

2 июня вице-премьер Александр Новак рассказал, что в первые дни июня Россия продолжает наращивать нефтедобычу и будет это делать до конца месяца. По его словам, в мае Россия нарастила добычу нефти после апрельского снижения. Он пообещал, что в июне будет дальнейший рост и выход на равновесную точку, отвечающую текущим условиям.

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Николай Чигасов
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