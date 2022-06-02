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Новак рассказал о планах по нефтедобыче в июне

Вице-премьер Новак пообещал выход на равновесную точку по нефтедобыче в июне
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В первые дни июня Россия продолжает наращивать нефтедобычу и будет это делать до конца месяца. О планах по добыче нефти рассказал вице-премьер Александр Новак, сообщает РИА Новости.

По словам Новака, в мае Россия нарастила добычу нефти после апрельского снижения. Он пообещал, что в июне будет дальнейший рост и выход на равновесную точку, отвечающую текущим условиям.

«Мы находим точку равновесия относительно той ситуации, которая складывалась ввиду ограничений и изменений логистических цепочек, удорожания фрахта. И я думаю, что в июне у нас будет уже максимальное восстановление относительно предыдущих уровней», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее источники сообщили, что послы Евросоюза (ЕС) одобрили шестой пакет антироссийских санкций, включающий в себя частичное нефтяное эмбарго. Он вступит в силу после того, как его опубликуют в Официальном журнале ЕС.

В свою очередь Венгрия призвала Европейский союз исключить из шестого пакета антироссийских санкций эмбарго на нефть. В частности, власти страны желают получить право продавать нефтепродукты из российской нефти.

31 мая лидеры стран Европейского союза по итогам первого дня саммита в Брюсселе согласовали частичный запрет на импорт российской нефти.

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Варвара Кошечкина
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