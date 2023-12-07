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18:03, 7 декабря 2023Мир

Экс-глава МИД Австрии указала на разочарование Запада от антироссийских санкций

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад начал понимать, что санкции не работают
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Лидеры стран Запада уже начали понимать, что антироссийские санкции не работают так, как это планировалось внешнеполитической доктриной давления на Россию. Об этом в интервью «Би-би-си» заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Из того, что меняется [в настроениях западных лидеров], так это осознание многими того факта, что санкции не работают. Многим приходится признать, что санкции против России не принесли того результата, которого им хотелось достичь», — признала бывший австрийский министр.

Кнайсль также отметила наличие противоречий во внешней политике западных государств, добивающихся смены власти в России. «Если оценивать заявления, которые последние 18 месяцев делали официальные лица стран ЕС, я имею в виду интересующую их смену режима в России, то как [после этого] вы, будучи Россией, смогли бы вести переговоры с людьми, добивающимися вашего распада и уничтожения?» — задалась вопросом экс-дипломат.

Ранее бывшая глава МИД Австрии заявила, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС), которое продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ослабит объединение. По ее мнению, факт, что фон дер Ляйен реализует такую политику по Украине не одна, а совместно «со своей свитой», делает ситуацию еще более сюрреалистичной.

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      Виктория Кондратьева
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