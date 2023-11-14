Экс-глава МИД Австрии прокомментировала слова фон дер Ляйен об Украине

Кнайсль назвала слова фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС сюрреализмом

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС), которое продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ослабит объединение. Об этом рассказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

Кнайсль заявила, что «это все просто сюрреализм». По мнению чиновницы, факт, что фон дер Ляйен реализует такую политику по Украине не одна, а совместно «со своей свитой» делает ситуацию еще более «сюрреалистичной».

8 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.