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07:37, 14 ноября 2023Мир

Экс-глава МИД Австрии прокомментировала слова фон дер Ляйен об Украине

Кнайсль назвала слова фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС сюрреализмом
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Стрингер / РИА Новости

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС), которое продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ослабит объединение. Об этом рассказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

Кнайсль заявила, что «это все просто сюрреализм». По мнению чиновницы, факт, что фон дер Ляйен реализует такую политику по Украине не одна, а совместно «со своей свитой» делает ситуацию еще более «сюрреалистичной».

8 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

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      Юлия Мискевич
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