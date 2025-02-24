От SWIFT отключили еще ряд российских банков

Европейский союз решил отключить от платежной системы SWIFT еще несколько российских банков. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
По его данным, в рамках 16-го пакета антироссийских санкций доступа к этой системе лишились 13 региональных банков РФ. Их власти ЕС назвали важными для банковской и финансовой системы России.
До этого в Государственной Думе отключение российских банков от SWIFT назвали выстрелом вхолостую. Так, депутат Николай Арефьев считает, что такие шаги ЕС останутся без серьезных последствий, так как основные банки уже отключены. А те, что нет, не могут серьезно влиять на российский финансовый рынок.
Кроме того, есть сведения, что власти Европейского союза собрались наказывать юридические лица, которые согласятся использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС).