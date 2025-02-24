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11:19, 24 февраля 2025Экономика

От SWIFT отключили еще ряд российских банков

Совет ЕС: От системы SWIFT отключили еще 13 российских банков
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Европейский союз решил отключить от платежной системы SWIFT еще несколько российских банков. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

По его данным, в рамках 16-го пакета антироссийских санкций доступа к этой системе лишились 13 региональных банков РФ. Их власти ЕС назвали важными для банковской и финансовой системы России.

До этого в Государственной Думе отключение российских банков от SWIFT назвали выстрелом вхолостую. Так, депутат Николай Арефьев считает, что такие шаги ЕС останутся без серьезных последствий, так как основные банки уже отключены. А те, что нет, не могут серьезно влиять на российский финансовый рынок.

Кроме того, есть сведения, что власти Европейского союза собрались наказывать юридические лица, которые согласятся использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

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