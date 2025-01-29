В России высказались о последствиях отключения еще 15 банков от SWIFT

Депутат Арефьев назвал отключение российских банков от SWIFT выстрелом вхолостую

Отключение 15 российских банков от SWIFT не будет иметь серьезных последствий, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев. По его словам, основные банки в стране уже подстроились под новые условия.

«Дело в том, что, хотя большинство банков уже отключили от SWIFT, оставались некоторые, зарегистрированные за рубежом, которых не отключили. Но новые санкции ЕС с блокировкой оставшихся финансовых организаций, — это выстрел вхолостую. Основные банки уже отключены, а эти 15 не имеют значимого влияния на российский финансовый рынок», — заявил политик.

Многие предприятия после отключения банков от SWIFT, по словам Арефьева, действительно, начали проводить транзакции именно через оставшиеся финансовые организации. Но обходные пути, как заметил депутат, уже найдены и отлажены.

«Поэтому не думаю, что отключение сыграет какую-то большую роль. Один-два месяца могут быть какие-то затруднения, а потом все подстроятся», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что в 16-й пакет санкций Евросоюза может войти отключение от международной системы банковских переводов SWIFT еще около 15 российских банков. Такое предложение на этой неделе получили страны ЕС.