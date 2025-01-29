Евросоюз собрался отключить от SWIFT новые российские банки

Bloomberg: ЕС собрался отключить 15 банков в РФ от SWIFT в рамках новых санкций

В 16-й пакет санкций Евросоюза может войти отключение от международной системы банковских переводов SWIFT еще около 15 российских банков, такое предложение на этой неделе получили страны ЕС, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

О каких банках идет речь, агентству неизвестно. Крупнейшие российские финансовые организации уже не имеют возможности пользоваться системой, вместо нее в стране работает аналог Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

В рамках 14-го пакета Евросоюз запретил европейским компаниям подключаться к СПФС или эквивалентным службам финансовых сообщений, которые создаст Россия. Также они не могут совершать трансакции с организациями из третьих стран, использующих СПФС за пределами России и внесенными в черный список Евросоюза.

Также в списке новых ограничительных мер может присутствовать введение квот на импорт российского алюминия, чтобы через год полностью остановить его, и санкции против 70 судов, которые в Евросоюзе считают частью «теневого флота».

Источники издания отмечают, что финальный список санкций может быть скорректирован, потому что текущая версия ещё не получила одобрение всех стран ЕС.

