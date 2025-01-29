Bloomberg: Евросоюз решил полностью запретить импорт российского алюминия

Европейский Союз (ЕС) обдумывает введение новых санкций против России, которые предусматривают отключение еще около 15 российских банков от системы SWIFT и поэтапный запрет на импорт российского алюминия. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейский союз предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия в рамках широкого пакета санкций в преддверии третьей годовщины начала спецоперации на Украине», — отмечает агентство.

Сообщается, что предложенные ограничения позволят европейским импортерам в течение года закупать алюминий из России по системе квот, после чего будет введен полный запрет на импорт.

Кроме того, Европейский Союз планирует ввести санкции против более чем 70 судов, принадлежащих «теневому флоту», которые занимаются перевозкой российской нефти в обход действующих санкций. По информации агентства, эти меры были направлены на рассмотрение государствам-членам ЕС, но для их окончательного утверждения необходимо согласие всех стран союза.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия вводит пошлины на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии.