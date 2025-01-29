В Евросоюзе задумались о наказаниях за использование СПФС

Bloomberg: В ЕС задумались о санкциях для тех, кто будет использовать СПФС

Санкции Европейского союза могут коснуться тех иностранных юридических лиц, которые используют систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, в Европейском союзе прозвучали предложения включить в 16-й пакет санкций ограничения на деятельность трех контролируемых Россией банков за рубежом. А кроме того, под рестрикции могут попасть те иностранные организации, которые решатся использовать российский аналог SIWFT — СПФС.

Ранее стало известно, что новый пакет антироссийских санкций может предполагать отключение от системы SWIFT еще около 15 российских банков. О каких именно кредитных организациях идет речь, пока не сообщалось. Ранее в рамках 14-го пакета ЕС запретил европейским компаниям подключаться к СПФС или эквивалентным службам финансовых сообщений, которые предложит РФ.