В Евросоюзе задумались о наказаниях за использование СПФС

Санкции Европейского союза могут коснуться тех иностранных юридических лиц, которые используют систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом сообщило издание Bloomberg.
По его данным, в Европейском союзе прозвучали предложения включить в 16-й пакет санкций ограничения на деятельность трех контролируемых Россией банков за рубежом. А кроме того, под рестрикции могут попасть те иностранные организации, которые решатся использовать российский аналог SIWFT — СПФС.
Ранее стало известно, что новый пакет антироссийских санкций может предполагать отключение от системы SWIFT еще около 15 российских банков. О каких именно кредитных организациях идет речь, пока не сообщалось. Ранее в рамках 14-го пакета ЕС запретил европейским компаниям подключаться к СПФС или эквивалентным службам финансовых сообщений, которые предложит РФ.