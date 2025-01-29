Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:31, 29 января 2025Экономика

В Евросоюзе задумались о наказаниях за использование СПФС

Bloomberg: В ЕС задумались о санкциях для тех, кто будет использовать СПФС
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Санкции Европейского союза могут коснуться тех иностранных юридических лиц, которые используют систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, в Европейском союзе прозвучали предложения включить в 16-й пакет санкций ограничения на деятельность трех контролируемых Россией банков за рубежом. А кроме того, под рестрикции могут попасть те иностранные организации, которые решатся использовать российский аналог SIWFT — СПФС.

Ранее стало известно, что новый пакет антироссийских санкций может предполагать отключение от системы SWIFT еще около 15 российских банков. О каких именно кредитных организациях идет речь, пока не сообщалось. Ранее в рамках 14-го пакета ЕС запретил европейским компаниям подключаться к СПФС или эквивалентным службам финансовых сообщений, которые предложит РФ.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США приостановили военную поддержку Украины

      Бизнесмена заочно осудили за растрату 424 миллионов рублей «дочки» «Роснано»

      Работающим весь день за компьютером людям дали советы по профилактике частой проблемы

      Российская модель вышла на подиум на Неделе моды в Париже

      Украина освободила около семи тысяч заключенных для службы в ВСУ

      Раскрыты подробности расправы над тремя лесничими в российском регионе

      В России высказались о последствиях отключения еще 15 банков от SWIFT

      Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию

      Комики станут тренерами на матче звезд КХЛ

      Генпрокуратура подала иск к главной гордости Чубайса во главе «Роснано»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше