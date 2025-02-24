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16:41, 24 февраля 2025Экономика

Каллас высказалась о 17-м пакете антироссийских санкций

Каллас: Евросоюз будет работать над 17-м пакетом санкций против России
Кирилл Луцюк

Фото: Imago / Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Новый, 16-й пакет санкций против России будет не последним. Об этом предупредила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас. Ее процитировало ТАСС.

Она назвала важным решение Совета ЕС об одобрении 16-го пакета ограничительных мер и рассказала о продолжении работы над 17-м пакетом.

Ранее сообщалось, что согласно 16-му пакету санкций вводятся ограничения в отношении ряда российских СМИ. Кроме того, от платежной системы SWIFT решено отключить 13 российских банков. А тем организациям, которые воспользуются Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, откажут в транзакциях.

Также стало известно о запрете на поставки в Россию игровых консолей.

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