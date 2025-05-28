В Германии разочаровались из-за решения Мерца по ударам ВСУ вглубь России

Вагенкнехт: Мерц должен был говорить о компромиссе на встрече с Зеленским

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен был говорить о возможности поиска компромисса с Россией на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, а не о новых поставках оружия Киеву и ударах вглубь российской территории. Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в своем аккаунте в социальной сети X.

«Больше дальнобойного оружия, санкций, но никаких серьезных усилий для поиска компромисса. Таков разочаровывающий результат встречи Мерца с Зеленским. Возмутительно, что Мерц продолжает держать общественность в неведении относительно поставок Киеву Taurus, а значит, и относительно того, проснемся ли мы завтра в ядерной войне с Россией», — подчеркнула политик.

По мнению Вагенкнехт, канцлеру «стоило изучить компромиссную линию» и обсудить ее с украинским лидером. Она также отметила, что отказ от вступления Украины в НАТО стал бы доказательством того, что Зеленский и Европа «серьезно настроены на переговоры».

Ранее Мерц подтвердил, что Германия снимает ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Также главы Минобороны стран Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.