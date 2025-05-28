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16:43, 28 мая 2025Мир

Германия и Украина подписали соглашение по дальнобойному оружию

Писториус и Умеров подписали соглашение по дальнобойному оружию на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Maryam Majd / Getty Images

Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение по финансированию Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. Об этом объявили в немецком ведомстве, сообщает ТАСС.

«Писториус и его украинский коллега подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Кроме того, был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью», — говорится в заявлении.

Писториус также пообещал Киеву военную поддержку в размере 5 миллиардов евро. Кроме того, Умеров и представители оборонной компании Diehl подписали контракт на поставку на Украину систем противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов к ним.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Германия не будет раскрывать детали о поставках Украине дальнобойных ракет, но Берлин хочет сотрудничать с Киевом по этому вопросу. Когда Мерца спросили о том, будут ли использованы для этого замороженные российские активы, он не дал четкого ответа.

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