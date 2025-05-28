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21:33, 28 мая 2025Россия

Медведев назвал Германию врагом России

Медведев заявил, что Германия вновь стала врагом России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил РИА Новости, что Германия вновь стала полноценным участником украинского конфликта.

«Германия и так уже участник конфликта: ее техника и специалисты прямо воюют с Россией. И это не просто военные поставки. По сути — это полноценное, а не гибридное участие в военном конфликте», — отметил Медведев.

По его словам, поэтому Германия стала снова врагом России и снова принимает участие в войне, руководствуясь созданной ею же нацистской идеологией.

Он также ответил на вопрос, будет ли Москва иметь право наносить удары по территории ФРГ в ответ на запуск немецких ракет немецкими специалистами.

«Может быть принято любое решение об ответных действиях», — заключил Медведев.

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