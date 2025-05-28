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15:54, 28 мая 2025Мир

Песков отреагировал на решение Мерца разрешить ВСУ бить вглубь России

Песков: Заявления Мерца провоцируют продолжение конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Берлин снимает ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, лишь провоцируют продолжение конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это не что иное, как дальнейшее провоцирование конфликта. Это не что иное, как попытки заставить ВСУ воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на путь мирного процесса по урегулированию», — отметил представитель Кремля.

Ранее Мерц подтвердил, что Германия снимает ограничения на дальность ударов оружием, которое Берлин поставляет Киеву. Также он добавил, что ФРГ готова посодействовать Украине в разработке ее собственного дальнобойного оружия.

Вот это да!
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