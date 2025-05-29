«План уже запущен». В России заявили о возможной войне с Германией. Когда может начаться конфликт и как с этим связан Зеленский?

Украинский президент Владимир Зеленский пытается привлечь канцлера ФРГ Фридриха Мерца к удару ракетами Taurus по Крымскому мосту, и если немецкого политика не остановить, то может начаться война России с Германией. О возможном начале военных действий заявил российский политолог Сергей Марков.

По его мнению, после возможного удара Taurus немецкий канцлер попытается переложить ответственность на украинские власти. При этом Москва обвинит ФРГ в том, что страна участвует в конфликте против России.

Таким образом, указал политолог, война России и Германии может начаться уже в июне 2025 года.

Он утверждает, что Россия может нанесли удары по территории Германии — по местам, где производятся ракеты Taurus и где они хранятся. После этого ФРГ, вероятно, должна ответить РФ теми же действиями. Затем же НАТО официально объявит о войне с Россией. Все это, по мнению политолога, — план Зеленского, поддерживаемый Мерцем. По мнению Маркова, указанный план подтверждается снятием ограничений на удары ракетами Taurus.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ назвал возможными поставки Taurus для Украины

После встречи с канцлером Германии президент Украины отметил, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus. При этом он отказался раскрыть детали такой работы, объяснив это тем, что он обещал и держит слово.

Мерц также заявил, что поставки крылатых ракет Taurus для Украины вполне возможны. Помимо этого, на пресс-конференции с Зеленским он сказал, что Берлин может действовать совместно с Киевом в производстве военной техники. При этом деталей не раскрыл подробностей.

В Минобороны Германии, в свою очередь, доложили, что первые дальнобойные средства, произведенные на Украине на немецкие деньги, можно использовать в течение нескольких недель.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В России предложили уничтожить немецкий завод при ударе Taurus

По словам военного аналитика и главного редактора «Национальной обороны» Игоря Коротченко, если по России ударят Taurus, то страна может уничтожить завод-изготовитель в Германии. Он пояснил, что завод, производящий эти крылатые ракеты, единственный в ФРГ, так что хватит всего одного налета.

«Завод находится вдали от городской застройки в безлюдной местности, так что удар в вечернее или ночное время не приведет к человеческим жертвам», — указал аналитик. Он добавил, что Москва может задействовать «Орешник». Также военный эксперт Алексей Леонков утверждал, что Россия готова ответить на удар Taurus «хорошим изделием».

У нас есть хорошее изделие под названием «Орешник» Алексей Леонков военный эксперт

Запад снял ограничения по дальности с военных поставок Украине

В конце мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемой Украине военной техники. Он добавил, что вместе с Германией ограничения на дальность с военных поставок Украине сняли Великобритания, Франция и США.

Увидев это сообщение, сенатор Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что решение западных стран является крайне печальной новостью для переговоров о мире. По его мнению, «это однозначно очень мрачно и печально».

Также сенатор Совфеда заметил, что страны Запада давно шли к снятию ограничений дальности на поставляемом вооружении. При этом их всегда останавливало нежелание усугублять и без того плохие отношения с Россией.

В свою очередь, военные эксперты выразили мнение, что Запад снял ограничения на дальность военной техники для ВСУ исключительно для давления на Россию. Также предполагается, что партия немецких крылатых ракет Taurus, которые официально ФРГ пока не поставляла, уже может находиться на украинской территории.