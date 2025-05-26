В России объяснили снятие Западом ограничений на поставки ВСУ дальнобойного оружия

Военэксперт Кнутов: Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для давления

Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) для давления на Россию. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов, чьи слова приводит РИА Новости Крым.

«Это решение призвано надавить на нашу страну, сделать все для того, чтобы заставить нас признать те условия, которые нам навязывает Запад по украинской тематике», — считает он.

По словам военэксперта, партия немецких крылатых ракет Taurus, которые официально ФРГ пока не поставляла Киеву, уже может находиться на Украине. При этом Кнутов заявил, что российские системы противовоздушной обороны научатся сбивать и их.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. «Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.