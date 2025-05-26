Канцлер ФРГ Мерц: Запад снял ограничения на поставки дальнобойных ракет Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США снимают ограничения по дальности оружия, поставляемого Украине.

Ограничений по дальности поставляемого на Украину оружия больше нет. Ни от англичан, ни от французов, ни от нас. И от американцев тоже Фридрих Мерц канцлер ФРГ

Он добавил, что это означает, что «Украина может защитить себя, атакуя, например, военные цели в России». Мерц объяснил снятие ограничений тем, что, по его мнению, «страна, которая может противостоять агрессору только на своей территории, не защищает себя должным образом». Канцлер также вновь отметил, что Германия «сделает все, чтобы продолжить оказывать военную поддержку Украине».

При этом Мерц не сообщил, что ФРГ намерена, в частности, поставлять Киеву свои крылатые ракеты Taurus. Как подчеркивает Der Spiegel, до сих пор Берлин не поставлял Украине оружие с дальностью действия более 70 километров. Совсем недавно, 16 мая, Мерц заявлял, что Германия «на сегодняшний день» не планирует поставлять Taurus Украине. Поставка, по словам канцлера, потребует значительного времени из-за необходимости обучения военных навыкам управления системами. Но он также указывал, что не намерен обсуждать подобные поставки публично.

Taurus могут долететь до Москвы

Украина уже располагает и использует другие дальнобойные ракеты от Запада, такие как американская ATACMS и британская Storm Shadow. Дальность их полета составляет около 300 километров. При этом «полноценные» версии Storm Shadow, а также SCALP-EG могут поразить цель на дальности до 560 километров. Однако ранее Украина не получала такие версии.

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Как отмечает Ura.Ru, после снятия ограничений такое вооружение может долетать до регионов Центральной России — Смоленска, Калуги, Брянска, Орла. Ракеты Taurus могут расширить зону поражения вплоть до Москвы, если запускать их из приграничных с РФ украинских районов. Также отмечается, что Украина может применить и беспилотник Tekever AR3, который способен долетать на расстояние до тысячи километров.

В Кремле назвали снятие ограничений опасным решением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно опасным решение западных стран, если они действительно были приняты. «Они потенциально идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию, — подчеркнул он.

Сенатор Григорий Карасин назвал решение Великобритании, Франции, Германии и США крайне мрачной и печальной новостью для переговоров о мире. Он также заметил, что страны Запада давно шли к снятию ограничений дальности в поставках, но их всегда останавливало нежелание усугублять плохие отношения с Россией. Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал это безумием, а также что решение «вынуждает Россию расширить буферную зону у своих границ».

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, решение связано с успешным выполнением российскими войсками задач СВО. А политолог-германист Александр Камкин увидел в этом попытку сорвать украинское урегулирование.

Европейцы очень хотят продолжения конфликта на Украине, они пытаются всячески сорвать очень пока что слабо намечающийся переговорный процесс между США и Россией по поводу Украины. Они очень сильно злятся на Трампа за то, что тот фактически отжал у них актив по полезным ископаемым на Украине Александр Камкин политолог

Депутат Госдумы Юрий Швыткин же уверен, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны обеспечить защиту даже от самых дальнобойных ракет. «Разработки нашей страны в сфере ПВО позволяют выстраивать оборону на должном уровне. Вместе с тем, убежден, что ООН должна предпринять все необходимые шаги по недопущению обеспечения ВСУ данными вооружениями», — призвал он.