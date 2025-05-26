Последствия решения о поставках дальнобойных ракет Украине оценили

Политолог Камкин: Снятие ограничений с ракет ВСУ — еще один шаг к войне

Снятие ограничений на дальнобойность поставляемых Украине ракет — еще один шаг к эскалации конфликта Запада с Россией и попытка сорвать украинское урегулирование, считает политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Политически это означает, что страны Запада, прежде всего европейские спонсоры Украины, еще ближе продвигаются к непосредственному конфликту с Россией, потому что снятие ограничений на дальность, это касается прежде всего РСЗО [реактивная система залпового огня], а также авиационных ракет, говорит о том, что данное вооружение будет активнее использоваться по внутренним регионам России», — сказал Камкин.

Он подчеркнул, что это еще один шаг к эскалации конфликта. По мнению политолога, американские чиновники не готовы бесплатно поставлять Киеву различные системы вооружений, но готовы их продавать, в том числе через Европу.

Европейцы очень хотят продолжения конфликта на Украине, они пытаются всячески сорвать очень пока что слабо намечающийся переговорный процесс между США и Россией по поводу Украины. Они очень сильно злятся на Трампа за то, что тот фактически отжал у них актив по полезным ископаемым на Украине Александр Камкин политолог

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США не ограничивает дальнобойность поставляемого Украине оружия.

При этом Мерц 16 мая заявил, что Германия пока не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Передача ракет, по его словам, потребует значительного времени из-за необходимости обучения военных навыкам управления системами. При этом украинская сторона получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании.